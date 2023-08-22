Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Kocacık köyü yakınlarında aracıyla seyir halindeki sürücü, köy yolunda bir ayının hızla koştuğunu fark etti.
Sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Ayı bir süre sonra köy yolundan ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel