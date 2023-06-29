Karabük'te Yolcu Minibüsü Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti
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Karabük'ün il merkezinde yolcu minibüsünün çarptığı yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün çarptığı kişi, kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Karabük'te yolcu minibüsünün çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
İl merkezinden Cumhuriyet Mahallesi istikametine giden M.K. idaresindeki 78 ABJ 576 plakalı yolcu minibüsü, 46 Nolu Sokak kavşağında Selehattin Tabak'a (68) çarptı.
Tabak, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel