Karabük'te Yolcu Minibüsü Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

Karabük'ün il merkezinde yolcu minibüsünün çarptığı yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüsün çarptığı kişi, kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.