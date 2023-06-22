Karabük'te Yol Kenarına Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
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D.G. (33) idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü D.G. ile araçtaki H.G. (34) ve İ.N.G. (4) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te yol kenarına devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
D.G. (33) idaresindeki 34 CJC 105 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü D.G. ile araçtaki H.G. (34) ve İ.N.G. (4) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel