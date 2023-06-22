Karabük'te Yol Kenarına Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

D.G. (33) idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü D.G. ile araçtaki H.G. (34) ve İ.N.G. (4) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.