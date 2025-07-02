Karabük'te Yokuş Aşağı Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'te Yokuş Aşağı Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Karabük'te yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, başını asfalta çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokakta meydana geldi. Kıraathaneye gitmek için evinden çıkan Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Denizli'nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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