Karabük'te Yıldırım Düşmesiyle Orman Yangını Çıktı

KARABÜK'te düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Burunsuz köyü yakınlarındaki ormana saat 14.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırımlar birlikte örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 51 kişilik personelle karadan, 1 yangın söndürme helikopteriyle de karadan müdahale ediliyor.