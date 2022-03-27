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Karabük'te yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yerleşim yerine inen tilki ve domuz görüntülendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki, Ovacık ilçesinde ise domuz yerleşim yerine inerek yiyecek aradı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki, Ovacık ilçesinde ise domuz yerleşim yerine inerek yiyecek aradı.

Safranbolu Göztepe Mahallesi'nde binaların arasında bulduklarını yiyen tilki, site sakinlerince cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Ovacık ilçesi Sülük köyünde vatandaşlar, evlerinin yanına kadar gelen bir domuz gördü.

Köpeklere aldırmadan karla kaplı köyde yiyecek arayan domuz, bir köylünün bağırmasıyla hızla kaçtı.

Domuzun köye inmesi cep telefonu ile kaydedildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Göztepe Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haberler

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