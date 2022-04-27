Son dakika haberi! Yerleşim yerine inen tilki kameraya yansıdı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Safranbolu Barış Mahallesi'ndeki sitenin bahçesine gelerek yiyecek arayan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Tilki, bir süre bulduklarını yedikten sonra gözden kayboldu.
Aynı sitenin bahçesine daha önce de tilkinin gelerek yiyecek aradığı öğrenildi.
AA / Ahmet Özler - Güncel