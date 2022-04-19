Karabük'te yerleşim yerine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Safranbolu Barış Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesine gelerek yitecek arayan tilki, cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Uzun süre kendisini görüntüleyenlere aldırmadan sanayide gezen tilki, daha sonra gözden kayboldu.
AA / Ahmet Özler - Güncel