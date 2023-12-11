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Karabük'te Yenice ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi

11 Aralık 2023 16:30 Güncelleme: 16:32 Abone Ol

Karabük'ün Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, domuzların ilçe merkezinde koşması ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesine girmesi yer alıyor. Görevliler tarafından domuz sürüsü bölgeden uzaklaştırıldı.