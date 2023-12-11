Karabük'te Yenice ilçesinde domuz sürüsü görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, domuzların ilçe merkezinde koşması ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesine girmesi yer alıyor. Görevliler tarafından domuz sürüsü bölgeden uzaklaştırıldı.
Karabük'te, Yenice ilçesinin merkezine inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçe merkezinde domuz sürüsü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, 7 domuzun ilçe merkezinde koşması, ardından Yenice Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesine girmesi yer alıyor.
Görevliler tarafından domuz sürüsünün bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.