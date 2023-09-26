Karabük'te Yaya-Motosiklet Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 78 ABE 934 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan T.B'ye (53) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.A. ile yaya T.B. yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün ve yayanın yerde sürüklendiği yer alıyor. - KARABÜK