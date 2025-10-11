Karabük'te Yaya Kazası: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
Karabük'te otomobilin yaya A.B'ye çarpması sonucu yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 90 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.E.D. idaresindeki 67 ADR 260 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (90) çarptı.
Kazada yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel