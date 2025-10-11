Haberler

Karabük'te Yaya Kazası: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te otomobilin yaya A.B'ye çarpması sonucu yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 90 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.E.D. idaresindeki 67 ADR 260 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye (90) çarptı.

Kazada yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan sürpriz transfer isteği! Bu kez Süper Lig'den

Taraftar dünya starı beklerken o, Anadolu kulübünün yıldızını istedi
Sahibine ulaştırdığı 700 mark yıllar sonra 103 bin lira olarak döndü

700 marklık iyiliği yıllar sonra 103 bin TL olarak döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.