Karabük'te Yaya Kazası: Emirhan Güneri Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Emirhan Güneri'ye otomobil çarptı. Kaza sonucu genç hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Güneri (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. F.O. (31) yönetimindeki 34 FTH 69 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndan yolun karşına geçmeye çalışan Emirhan Güneri'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emirhan Güneri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Güneri'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı

İsrail, Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma kritik çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.