Karabük'te yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa görüntülendi
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa, cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük'te yaya geçidinden karşıya geçen kaplumbağa, cep telefonuyla görüntülendi.
Yenişehir bölgesinde aracıyla ilerleyen Cihan Öğüç, yaya geçidinde bir kaplumbağa görünce durdu.
Yavaş yavaş ilerleyen kaplumbağanın karşıya geçmesini bekleyen Öğüç, cep telefonuyla o anları görüntüledi.
AA / Ahmet Özler - Güncel