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Karabük'te yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

E.M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ö'ye (83) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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