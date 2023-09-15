Karabük'te yaşlı adamın çöp kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada

Karabük'te feci kaza: Yaşlı adamın çöp kamyonunun altında kaldığı anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te 84 yaşındaki yaşlı adamın dün akşam saatlerinde çöp kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kazada ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın ölümüne sebep olan sürücü ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.00 Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana gelmişti. M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu çöpleri aldıktan sonra yola girmek için sağa manevra yaptığı sırada yolda ilerleyen 84 yaşındaki Cevat Aslan'ı fark etmeyerek üzerinden geçerek sürükledi. Çevredekilerin uyarısıyla duran çöp kamyonun kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi market sahibi Hasan Eroğlu ile markette alışverişte bulunan bir hemşire yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 84 yaşındaki Cevat Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan kazanın güvenlik kameraları ortaya çıkarken, kamyon sürücüsü M.O.O ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.