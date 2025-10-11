Karabük'te Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

KARABÜK'te cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı A.B. (90), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Zonguldak Caddesi mevkiSinde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 67 ADR 260 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.