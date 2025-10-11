Haberler

Karabük'te Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Karabük'te Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki A.B., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

KARABÜK'te cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı A.B. (90), yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Zonguldak Caddesi mevkiSinde meydana geldi. M.E.D. idaresindeki 67 ADR 260 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan A.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
