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Karabük'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Karabük'te kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayda, polis ve sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'de meydana geldi. Cevdet Yeldan (65) isimli vatandaştan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Hareketsiz bir şekilde yatan Yeldan'ın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeldan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 112 Acil Çağrı Karabük Güncel Haberler

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