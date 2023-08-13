Karabük'te yaşlı adam evinde ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayda, polis ve sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.