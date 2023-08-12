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Karabük'te yasa dışı bahis ve kumar operasyonu

Güncel Haberler

Karabük'te polis ekipleri tarafından yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de uygulamaya katılarak, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama çerçevesinde Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köse, 'Halkımızın huzuru, can ve mal güvenliği için çalışmalarımız ve mücadelemiz hız kesmeden aralıksız devam edecektir' dedi.

Karabük'te polis ekipleri tarafından yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de uygulamaya katılarak, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulama çerçevesinde Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Köse, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köse, "Halkımızın huzuru, can ve mal güvenliği için çalışmalarımız ve mücadelemiz hız kesmeden aralıksız devam edecektir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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