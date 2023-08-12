Karabük'te Yaralı Halde Bulunan Sarıasma Kuşu Rehabilite Edilecek
Güncel Haberler
Karabük'te yaralı halde bulunarak tedaviye alınan sarıasma kuşu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
Karabük'te yaralı halde bulunarak tedaviye alınan sarıasma kuşu, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.
Bayır Mahalle'de uçamayan sarıasma kuşu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi Müdürlüğüne haber verdi.
Ekipler tarafından alınarak müdürlüğe getirilen kuşun kanadından yaralı olduğu belirlendi.
Tedavisinin yapılması için veterinere teslim edilen kuş, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel