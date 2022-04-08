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Karabük'te yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te yaralı bulunan sakarmeke tedaviye alındı

Karabük'te yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yaralı bulunan sakarmeke kuşu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün merkez ilçesinde yaralı kuş bulunduğu ihbarını alan DKMP Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti.

Teslim alınan sakarmekenin veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde, yorgun ve halsiz düştüğü tespit edildi.

Müşahede altına alınan sakarmeke, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Güncel, Haberler

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