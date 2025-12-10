Karabük'te aracın çarptığı ayı tedaviye alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan ayı tedavi altına alındı.
Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde bir araç, aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayı yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgeden alınan ayı, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel