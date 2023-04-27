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Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti'nde su tutulmaya başlandı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı tamamlanan Haslı Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı tamamlanan Haslı Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Mart'ta su tutma işlemine başlanılan Haslı Göleti'nin rezervuarının son yağışlarla dolduğunu ve dolusavakın çalışmaya başladığını belirtti.

Gölette depolanacak suyla, 2 bin 450 dekar tarım arazisinin sulanmasının planlandığını kaydeden Balta, "Göletin temelden yüksekliği 48 metre ve toplam depolama kapasitesi 548 bin metreküptür. Eskipazar Haslı Göleti ile 2023 birim fiyatlarıyla, ülke ekonomisine 10 milyon 216 bin 412 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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