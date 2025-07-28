Karabük'te Yangınla Mücadeleye Destek: Halk Moral Veriyor

Karabük'te Yangınla Mücadeleye Destek: Halk Moral Veriyor
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Karabük'te orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere, bölge halkı hazırladıkları yiyeceklerle ve yazdıkları anlamlı notlarla psikolojik destek sağlıyor. STK'lar da yangın bölgelerinde yardım çalışmaları yürütüyor.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Karabük'te, hazırladıkları poğaça, kek, börek, sarma ve sandviçleri sahada görevli ekiplere ulaştıran bölge halkı, not kağıtlarına yazdıkları duygu yüklü mesajlarıyla da zorlu mücadelede görevlilere psikolojik destek veriyor.

Safranbolu ve Yenice ilçelerinde orman yangınlarının başladığı ilk günden itibaren birçok STK yardım çalışması gerçekleştiriyor. Söndürme çalışmalarına destek veren görevli ve gönüllüler, kurulan stantlarda yiyecek, içecek ve temel ihtiyaçlarını gideriyorlar.

Çalışmalara katılan Türk Kızılay, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı, Nezir Derneği, Beşir Derneği, TÜGVA gibi birçok sivil toplum kuruluşu, yollarda kurdukları stantların yanı sıra köylerdeki vatandaşlara ulaşarak yardımcı oluyor.

Bölge halkı, elleriyle hazırladıkları poğaça, kek, börek, sarma ve sandviç gibi atıştırmalıkların yanı sıra not kağıtlarına yazdıkları anlamlı mesajlarla da sahada görevli personele moral veriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Safranbolu Şubesi görevlisi Bilal Kayabaşı, AA muhabirine, Karabük ve Safranbolu müftülüğü olarak, Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Yangın bölgesinde zarar gören köylerde yaşayan vatandaşlara da yardım ulaştırdıklarını aktaran Kayabaşı, "Halkımızın elleriyle yapmış olduğu kekler ve sandviçler var, iş insanlarımızın göndermiş olduğu sular ve kekler var. Bunları organize ederek, en temiz ve güzel şekilde çalışanlara iletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Nezir Derneği gönüllüsü Mehmet Emre, yangının ilk anından itibaren sahada çalışan teknik personelin ihtiyaçlarının karşılamak için görev yaptıklarını söyledi.

Derneğin kendi imkanlarının yanı sıra hayırseverlerin de desteğiyle süreci yürüttüklerini belirten Emre, "Gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere, ilaç, tıbbi malzeme, iç çamaşırı, tişört gibi desteklerle sahada çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Türk Kızılay gönüllüleri de yangın bölgesindeki köylerde kurdukları stantlarla köy halkı ve görev yapan personele destek sağlıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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