Karabük'te Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi, Zanlı Gözaltına Alındı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilendi, yaşadığı daireyi ataşe verdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 130. Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4. katında S.K'nın oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen diğer dairelerdeki S.K, M.G. (27), M.G. (36), Y.G. (5) ve Y.G. (8), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen ve hasar oluşan dairede, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Bu arada, dairede ikamet eden ancak hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu için eve gelemeyen R.K'nin, karısı S.K'nin yangını çıkardığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine, şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.