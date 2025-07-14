Karabük'te Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'te meydana gelen yangında, 2 katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede evi tehdit etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangın sırasında bazı kümes hayvanları kurtarıldı.
Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çetin Kızılpınar'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve sıçradı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın sırasında kümes hayvanları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel