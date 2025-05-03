Karabük'te Yangın: 2 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde Beydili köyünde çıkan yangında 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler, yakınındaki diğer müstakil eve de sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Beydili köyünde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yakındaki müstakil eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel