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Karabük'te Yamaçtan Düşen Kayalar Demir Yolunu Kapattı

Karabük'te Yamaçtan Düşen Kayalar Demir Yolunu Kapattı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan düşen kayalar, hem kara yolunu hem de demir yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede açılırken, demir yolunda taşımacılık yapılamıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle demir yolu yük ve yolcu taşımacılığına kapandı.

Karabük-Zonguldak kara yolu üzerinde bulunan Suçatı Tüneli mevkisinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını kara yolu ve kot farkı bulunan demir yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kara yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Yolun aşağı kısmında kalan demir yolunda ise düşen kaya parçaları nedeniyle yük ve yolcu taşımacılığı yapılamıyor.

Yamaçtan kayaların düşme riskine karşı bölgede önlem alan ekiplerin demir yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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