Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm Evinin Arka Bahçesinde Donmuş Halde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm, soğuk hava koşullarında evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenazesi adli tıpa gönderildi.

(KARABÜK) – Karabük'te yalnız yaşayan 80 yaşındaki Zehra Bölüm, soğuk hava koşullarında evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıpa gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te 80 yaşındaki Zehra Bölüm, soğuk hava koşullarında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Bölüm'ün cansız bedeni evinin arka bahçesinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bölüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Zehra Bölüm'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
