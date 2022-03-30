Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te yalnız yaşan engelli evinde ölü bulundu

Karabük'te yalnız yaşayan 65 yaşındaki engelli, evinde ölü bulundu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yalnız yaşayan 65 yaşındaki engelli, evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 13. Sokaktaki evinde yalnız yaşayan bedensel engelli Cemal Yıldırım'dan (65) haber alamayan Samsun'daki yakınları, polisi aradı.

Eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsi yapılmasını istedi.

Yıldırım'ın cesedi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, Engelli, Samsun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title