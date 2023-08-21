Karabük'te Yabancı Uyruklu Şahsın Kadını Gasp Etmesini Engelleyen Güvenlik Görevlilerine Başarı Belgesi

Karabük'te geçtiğimiz ay sonu meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından gasp edilmek istenen kadını kurtaran güvenlik görevlileri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Karabük'te yabancı uyruklu bir şahsın yolda yürüyen kadını gasp etmesini engelleyen güvenlik görevlilerine başarı belgesi verildi.

Karabük'te geçtiğimiz ay sonu Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda S.A. isimli bir kadın kaldırımda yürürken yabancı uyruklu şahıs tarafından gasp edilmişti. Kadının çığlık sesine koşan Karabük Belediyesinde çalışan güvenlik görevlileri yardıma koşarak şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp polise teslim etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Karabük Valiliği tarafından, güvenlik görevlileri Tahsincan Mert Ordu ve Hüseyin Fidan'ı tebrik ederek başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Karabük Valiliği tarafından iki güvenlik görevlisine teşekkür belgesi Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen teşekkür belgeleri ise Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse tarafından verilerek, kendilerine göstermiş oldukları 'Polis ve Özel Güvenlik İşbirliği'nden dolayı teşekkür edildi. - KARABÜK