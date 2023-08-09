Karabük'te Yabancı Uyruklu Şahsın Kadını Gasp Etmesini Engelleyen Güvenlik Görevlilerine Başarı Belgesi

Karabük'te yabancı uyruklu bir şahsın yolda yürüyen kadını gasp etmesini engelleyen güvenlik görevlileri, başarı belgesi ile ödüllendirildi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, güvenlik görevlilerini tebrik ederek, gösterdikleri fedakarca çalışmalarından dolayı başarılarının devamını diledi.