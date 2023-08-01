Karabük'te Yabancı Uyruklu Kişi Kapkaç Yaptı, Tutuklandı

Karabük'te yabancı uyruklu bir kişi, kaldırımda yürüyen bir kadının kişisel eşyalarını çalarak kaçtı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.