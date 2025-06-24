Karabük'te Yaban Hayatı Görüntülendi: Karacalar, Domuzlar ve Tilkiler

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Karabük'te ormanlık alanda karacalar, yerleşim bölgesinde yaban domuzları ve tilkiler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Orman işçileri, karacaları araç içerisinden görüntülerken, yaban domuzları ve tilki de gece saatlerinde yerleşim alanında görüldü.

Karabük'te ormanlık alanda karacalar, yerleşim bölgesinde ise yaban domuzları ve tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Keltepe bölgesinde orman işçileri, ağaçların arasında 3 karaca fark etti.

İşçiler, karacaları araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtta, bir süre bekleyen karacaların ormanlık alanda koşarak gözden kaybolduğu görülüyor.

Safranbolu'nun Esentepe Mahallesi'nde ise yaban domuzları gece saatlerinde yerleşim alanına indi.

Domuzlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Safranbolu Hüseyin Çelebi Mahallesi'nde de tilkinin parkta dolaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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