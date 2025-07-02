Karabük'te Yaban Domuzu Sürüsü Yolda Görüntülendi
Karabük’te Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde otomobil seyir halindeyken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
KARABÜK'te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü, seyir halindeki otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde otomobille seyir halinde olanlar, yolda yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu. O anlar, otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel