Karabük'te Yaban Domuzu Sürüsü Yolda Görüntülendi

KARABÜK'te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü, seyir halindeki otomobildekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde otomobille seyir halinde olanlar, yolda yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu. O anlar, otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.