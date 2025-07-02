Karabük'te Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi

KARABÜK'te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü bir otomobilin içindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde seyir halinde olan bir otomobildekiler yolda yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu. O anlar, otomobildeki yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,