Karabük'te Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi

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Karabük'ün Eflani ilçesindeki Esencik köyünde seyir halinde olan bir otomobil, yol üzerindeki yaban domuzu sürüsünü cep telefonuyla kaydetti. Yaban domuzları, yolda geçtikten sonra gözden kayboldu.

KARABÜK'te, yola çıkan yaban domuzu sürüsü bir otomobilin içindekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eflani ilçesine bağlı Esencik köyünde seyir halinde olan bir otomobildekiler yolda yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Sürü, yolun karşısına geçtikten sonra gözden kayboldu. O anlar, otomobildeki yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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