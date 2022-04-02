Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

Cabbar'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı tabutu Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Cabbar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Safranbolu aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Cabbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı, Astsubay, Karabük, Emekli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title