Karabük'te V-NOTES Tekniği ile 50 Hastanın Sağlığına Kavuşması

Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde V-NOTES tekniğiyle 50 hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde V-NOTES tekniğiyle ameliyatların uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Nisan 2025'ten beri uygulanan V-NOTES tekniğiyle rahim sarkması olan, yumurtalık kist bulunan, rahim alınması gereken 50 hastanın işlem sonrası sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"V-NOTES tekniği sayesinde hastalarda işlem sonrası daha az ağrı, hızlı iyileşme, düşük enfeksiyon riski, iz bırakmayan sonuçlar, kısa hastanede kalış süresi ve erken taburculuk imkanı sağlanmakta ayrıca karın duvarında kesi olmaması nedeniyle hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmeleri mümkün olmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan, klinik kadın doğum uzmanları ve çalışanları, ameliyathane anestezi ekibi ile cerrahi hemşireleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KBÜ öğrencileri yerli baskı sistemi geliştirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri kırtasiye yoğunluğuna çözüm getirecek "PrintHere" isimli yerli baskı sistemini geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS uyumlu mobil uygulama üzerinden çalışan sistem, belgelerin QR kod ile 45 saniyeden kısa sürede güvenli şekilde basılmasına olanak tanıyor.

Yaklaşık altı aylık Ar-Ge sürecinin ardından ortaya çıkan PrintHear, Karabük Teknokent'te pilot uygulamayla test edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencilerin geliştirdiği PrintHere'in yalnızca bir baskı sistemi olmadığını, aynı zamanda üniversitenin Ar-Ge kültürünü ve girişimcilik ruhunu yansıttığını belirtti.

Kurucu ortaklardan KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Celalettin Aydemir ve Ali Rençber de proje hakkında bilgi verdi.

Astronot Tuva Cihangir Atasever Karabük'te öğrencilerle buluştu

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Karabük'te öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Buluşmaları kapsamında astronot Atasever, Mehmet Vergili Fen Lisesi, Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi ve Alparslan Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Programda Atasever, uzay yolculuğu sürecinde edindiği deneyimleri ve izlenimleri öğrencilerle paylaştı, Türkiye'nin milli uzay programı ve geleceğe dönük çalışmaları hakkında bilgi verdi.