Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Cumayanı köyünde oturan H.B'nin (32) şüphe üzerine yapılan üst aramasında, yaklaşık 40 gram bonzai ele geçirdi.
İşlemlerin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel