Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Karabük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Cumayanı köyünde oturan H.B'nin (32) şüphe üzerine yapılan üst aramasında, yaklaşık 40 gram bonzai ele geçirdi.

İşlemlerin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu Karabük Güncel Haberler

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