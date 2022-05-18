Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

Karabük'te uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde C.D'nin (24) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.