Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Karabük'te uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde C.D'nin (24) üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Av Tüfeği, Karabük, Güncel, Haberler

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