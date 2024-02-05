Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, il merkezinde durumundan şüphelenilen Y.E'nin yapılan üst aramasında 51,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, il merkezinde durumundan şüphelenilen Y.E'nin yapılan üst aramasında 51,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.