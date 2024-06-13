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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.T. ve S.A.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 sentetik ecza ve 219 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.A. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda A.T. ve S.A.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 60 sentetik ecza ve 219 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.A. tutuklandı.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Karabük Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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