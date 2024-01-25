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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin aracında ve üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında A.R.A'nın aracını durdurdu.

Şüphelinin aracında ve üst aramasında 398 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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