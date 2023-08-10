Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Gözaltına Alındı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yapılan operasyonda, bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 250 gram kubar esrar ve çeşitli kenevir yetiştirme malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye çerçevesinde yaptıkları operasyonda, Eskipazar İlçesi Yamanlar Mahallesi'nde ikamet eden Ü.K.'nin (23) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 250 gram kubar esrar, 1 adet kullanma aparatı, ev içerisinde kurulu vaziyette kenevir yetiştirmede kullanılan farklı özelliklerde toplam 24 parça lamba, havalandırma aparatı, fan, oda nemlendirici, gübre, oda termostatı, toprak nem ölçer, şırınga gibi malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuya ve malzemelere el konulurken, Ü.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceğini belirtti. - KARABÜK