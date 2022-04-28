Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan R.S'nin (54) jandarmadaki işlemleri devam ediyor. ???????

AA / Ahmet Özler - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele, Uyuşturucu, Karabük, Güncel, Haberler

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