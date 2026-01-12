Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, jandarma ekipleri tarafından 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ecza ve silah ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 55,14 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, tabanca ile şarjörü, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.