Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, jandarma ekipleri tarafından 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ecza ve silah ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 55,14 gram sentetik uyuşturucu, 200 sentetik ecza, tabanca ile şarjörü, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
