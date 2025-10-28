Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda 95 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram marihuana ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu bulundurdukları ve satışını yaptıkları iddiasıyla 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, 95 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram marihuana, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
İşlemlerinin ardından 3 zanlı serbest bırakılırken, 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel