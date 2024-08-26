Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 46 ekstazi hap ve 29 kök kenevir ile 5,450 gram kubar esrar ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 46 ekstazi hap ele geçirildi.
Yenice ilçesinde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 29 kök kenevir ve 5,450 gram kubar esrar bulundu.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.