Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler O.E'nin üst aramasında, 5 ekstazi, 9 sentetik ecza, 0,87 gram sentetik kannabinoid, Safranbolu'da da B.O'nun üzerinde 5,89 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.