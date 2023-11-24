Uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin kentte uyuşturucu ile faaliyeti olduğu tespit edilen Ö.E isimli şahsa operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 4.51 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 32 sentetik ecza haplar (lyrica-galara) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin yanındaki A.M'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 50 mermi ele geçirilirken şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem tesis edildi.

Ekipler ikinci operasyonunda kentte faaliyeti olduğu belirlenen N.Ç isimli şahsın üzerinde 90 ecstasy, daralı ağırlığı 46.50 gram metamfetamin, daralı ağırlığı 3.16 gram reçine esrar, daralı ağırlığı 1.12 gram bonzai ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK