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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışma kapsamında şüpheli H.H'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 48 gram marihuana ve 77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karabük Güncel Haberler

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